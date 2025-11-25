Главный каток Долгопрудного готовится к открытию

1 декабря в 17:00 в Долгопрудном состоится открытие катка в Центральном парке Победы. В настоящее время на главной ледовой арене города идут подготовительные работы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уже установлены и брендированы борта, проложены айс-маты, по которым циркулирует хладоноситель, завершается поэтапная заливка катка. Толщина льда сегодня составляет порядка 10 см, а во время заливки верхнего слоя на лед будет нанесен логотип „Зима в Подмосковье“. Готова теплая раздевалка, будет работать прокат коньков», — рассказал директор объединенной дирекции парков г. о. Долгопрудный Сергей Пятковский.

Кататься на катке можно будет совершенно бесплатно в любую погоду — мороз и оттепель — благодаря современной системе поддержания температуры льда.

Впереди у жителей Долгопрудного — насыщенная зимняя программа: массовые катания, яркие ледовые шоу и спортивные соревнования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.