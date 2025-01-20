Главный храм Вооруженных сил РФ присоединился к подмосковной экоакции

Музейно-храмовый комплекс вооруженных сил Российской Федерации присоединился к акции «Сдай на переработку и елки, и иголки!», стартовавшей в регионе 15 января. С территории учреждения региональным оператором Рузского кластера вывезено на переработку порядка 30 елей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Хвойные деревья украшали территорию храма и музея во время новогодних и рождественских праздников. Сегодня специалисты храма по хозяйственной деятельности подготовили зеленых красавиц — сняли игрушки и гирлянды и отправили внушительную партию вторичных ресурсов на комплекс по переработке отходов и перерабатывающие предприятия.

«Важно помнить, что живые и искусственные ели должны быть утилизированы посредством специального бункера для приема крупногабаритных отходов. В связи с этим мы провели большую работу с общественными организациями, предпринимателями и ассоциацией Председателей советов многоквартирных домов. Для удобства жителей министерством на территории региона проводится акция по сбору живых елей, сосен и пихт с целью их дальнейшей переработки во избежание навалов на контейнерных площадках», — отметила начальник Управления информационного планирования и внешних коммуникаций министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Регина Бурдуковская.

Все деревья получат вторую жизнь в виде полезного сырья, к примеру, в сельском хозяйстве в качестве удобрения. Помимо этого, переработанные в щепу ели могут быть использованы в благоустройстве общественных пространств, для украшения клумб, газонов и при обустройстве экологических троп.

Присоединиться к акции и сдать елки на переработку может каждый желающий. Для удобства жителей в регионе организована работа 266 брендированных пунктов приема.

Найти ближайшую точку можно на интерактивной карте.

Акция завершится 10 февраля.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.