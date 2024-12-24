Главный Дед Мороз страны рассказал о своем зарубежном туре

Новогодний волшебник из Великого Устюга побывал во многих странах и пригласил китайского Деда Мороза на свой день рождения. Об этом он сообщил в ходе своей пресс-конференции в Москве.

«Я уже побывал в Китае и пригласил китайского Деда Мороза на свой день рождения 18 ноября. Побывал в Германии, Франции, Бельгии и Индии», — рассказал волшебник.

По словам Деда Мороза, теперь его путь лежит в Великий Устюг.

«Новый год — это ведь семейный праздник, и справлять его буду в кругу своих родных и близких. А моя семья — это великий Устюг и свита моя сказочная», — сказал он.