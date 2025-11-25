сегодня в 14:36

Главные события в парках Серпухова с 24 по 30 ноября

С 24 ноября по 30 ноября в парках городского округа Серпухов пройдет 13 регулярных мероприятий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятия проходят по различным направлениям, для всех возрастных категорий посетителей — спектр активностей рассчитан на самый разный возраст и интересы.

В парках жителей и гостей города ждет много различных мероприятий: скандинавская ходьба, занятия студии исторических танцев «Ренессанс», игровая программа, творческие встречи, игротанцы, мастер-класс по твистингу, интерактивный кукольный театр, спортивное ориентирование, полоса препятствий.

29 ноября в 17:00 в парке им Олега Степанова состоится фестиваль-конкурс молодых талантов «Яркий Я».

30 ноября в парке Принарский состоится пройдут тематические системные мероприятия, посвященные Дню матери.

16:00 Квест «Успеть за 24 часа» (0+)

16:30 Мастер-класс по созданию брошей из фоамирана «Подарочки для мамочки» (0+)

16:35 Мастер-класс для мам «Ловец снов» (12+)

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.