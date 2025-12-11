Главную новогоднюю елку установили на площади 30-летия Победы в Домодедово

Площадь 30-летия Победы в Домодедово украсили главной городской елкой и новыми декорациями к Новому году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадь 30-летия Победы в Домодедово вновь стала центром праздничных мероприятий. Здесь установили главную городскую елку, украшенную яркими шарами и гирляндами. Уже в первые дни она привлекла множество жителей и гостей города.

В этом году новогоднее оформление площади дополнили обновленными декорациями. Посетителей встречают снеговики, фигура совы и фотозона в виде больших санок, где семьи делают праздничные фотографии. Вечером огни и подсветка создают атмосферу зимней сказки.

Особое внимание привлекает сияющий посох Деда Мороза. К нему нельзя прикасаться, но можно загадать желание. Жителей просят бережно относиться к украшениям, чтобы они радовали горожан весь новогодний сезон. Праздничное оформление будет действовать до конца зимних праздников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.