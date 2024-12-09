Главную новогоднюю елку страны из Подмосковья украсят в русском стиле

30-метровую елку, которая украсит Соборную площадь столичного Кремля, спилили около деревни Знаменка Можайского округа. Кремлевскую елку по традиции украсят в русском стиле, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Возраст ели составляет 90 лет, диаметр ствола — 60 см, а размах нижних ветвей — 8 м.

«Весь комплекс мероприятий по поиску и подготовке главной новогодней елки страны обеспечивает управление делами президента Российской Федерации. Это уже стало многолетней традицией», — сказал замначальника главного эксплуатационного управления делами президента Павел Зубов.

По его словам, заранее специалисты провели очень большую работу. Работники лесного хозяйства выбирали елку из нескольких деревьев в Можайском и других округах Московской области. Среди лесных красавиц был настоящий конкурс.

Зубов уточнил, что кремлевскую елку по традиции украсят в русском стиле.

Как выбирали елку

Выбор елки для установки на Соборной площади обусловлен не только красотой, но и удобством ее транспортировки. Очень важно не повредить деревья, которые растут рядом, при спиле и погрузке.

С 2007 года главную новогоднюю елку в Московский Кремль доставляют только из Подмосковья. В Можайском округе уже в третий раз находят подходящее дерево. Впервые елку тут нашли в 2009 году, затем – в 2019 году. Елку, которую срубили в понедельник, лесники заприметили свыше 10 лет назад.

«Для нас это большая ответственность, важный день в истории нашего лесничества. Уже третий раз выбирают главное новогоднее дерево в этом месте. Была проделана большая работа. Мы начали ее еще летом совместно с коллегами из управделами президента, с нашими общественниками», — сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Он добавил, что свой вклад в выбор кремлевской елки внесли и школьные лесничества. Ребята тоже рекомендовали присмотреться к этой лесной красавице.

Комиссия, выбирая елку для Соборной площади, проехала свыше 3 тыс. км и отсмотрела 25 претенденток.

Вместо срубленного дерева в Можайском округе высадят молодые елочки. Их саженцы в понедельник передали главе округа.

«В течение четырех месяцев весь наш филиал занимался поиском самой лучшей ели. Ее хвоя должна быть зеленой, форма — исключительно пирамидальной, внешний вид — идеальным. Еще в июне во время патрулирования территорий Государственного лесного фонда совместно с участковым лесничим и школьными лесничествами мы наткнулись на это дерево», — отметил директор Бородинского филиала «Мособллеса» Махач Ширинов.

По его словам, специалисты изучили состояние ели и ее параметры — возраст, высоту. По итогам работы они предложили дерево как одно из кандидатов.

Торжественный спил и изделия из елки

Спил главной новогодней елки России традиционно провели в торжественной обстановке. В мероприятии, которое организовало управление делами президента РФ совместно с подмосковным правительством и администрацией округа, участвовали солисты хореографического коллектива «Городок», ансамбля танца «Калинка» и региональных вокальных коллективов.

Елку привезут в центр Москвы автопоездом. За рулем будет Дед Мороз. Ее провезут через Спасские ворота Кремля. Торжественная доставка будет в ночь на 12 декабря, затем новогоднее дерево установят на Соборной площади и украсят.

Елка будет радовать москвичей и гостей города до Крещения. Затем она получит «вторую жизнь». Семена если упакуют в экокубы и используют на экологических уроках для детей по всей стране. Из ствола и ветвей будут сделаны сувениры: подставки, часы, скворечники, кормушки и хоккейные клюшки. Ветки и хвоя пойдут на подкормку животных в зоопарках.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.