Главную новогоднюю ель страны спилили в подмосковном Можайске

В лесах можайского городского округа спилили и готовят к отправке в Кремль ель, которая станет главной во всей стране. Лесной красавице 90 лет, ее высота 30 метров, обхват ствола 60 сантиметров, передает корреспондент РИАМО.

«Это была очень большая и сложная и операция. В течение 4 месяцев весь наш филиал во время патрулирования лесного комплекса выбирал лучшую ель. Ее параметры осматривали со всех сторон: возраст и высоту. Все это измеряли, только тогда предложили ее кандидатуру на главную ель страны», — сказал директор Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес», лесничий Махач Ширинов.

Он добавил, что по всей Московской области было 15 кандидатов, которые могли бы украсить Кремль.

«Управление делами президента обеспечивает весь комплекс мероприятий по поиску и подготовке главной новогодней елки страны. Это стало традицией, заключающейся в кропотливой работе, которая проводится задолго до праздников» — сообщил журналистам заместитель начальника главного управления Управления делами президента РФ Павел Зубов.

Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев отметил, что округ уже в 3-й раз удостаивается чести предоставить ель для украшения Соборной площади Кремля. Он подчеркнул, что вместо этой ели высадят еще ни один десяток новых деревьев.

Ель аккуратно спилили и установили на опоры в горизонтальном положении. Затем специалистам потребуется время на ее упаковку для транспортировки в столицу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.