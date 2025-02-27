Главной площадкой масленичных гуляний в Люберцах станет Центральный парк

Жителей и гостей городского округа Люберцы приглашают в Центральный парк культуры и отдыха отпраздновать Масленицу, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В воскресенье, 2 марта, в 12:00 в Центральном парке начнутся проводы зимы. Для посетителей подготовлена насыщенная программа с угощением блинами и горячим чаем. Зрителей ждет выступление профессиональных фолк-артистов, желающие смогут поучаствовать в творческих мастер-классах и традиционных русских забавах», — сказал председатель комитета по культуре администрации городского округа Люберцы Илья Рожников.

Он уточнил, что в этот день масленичные гулянья состоятся в парках и общественных пространствах городского округа.

На праздничных площадках всех ждут угощения: ароматные блины и горячий чай. Дополнят атмосферу выставки, фотозоны и традиционные масленичные забавы.

Подробную информацию о масленичных гуляньях можно узнать на официальном сайте администрации, а также в социальных сетях комитета по культуре.

Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.