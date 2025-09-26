Консультант в сфере бизнеса, эксперт по когнитивным паттернам Алексей Бондарев заявил, что во времена активного внедрения искусственного интеллекта особенное значение приобретает эмпатия в рабочих коллективах.

«Рядовые сотрудники знают, что атмосфера в коллективе может вдохновлять, а может уничтожить мотивацию и результаты. Например, в одном банке начальник заметил, что команда устала от постоянных совещаний, и сократил их вдвое. Производительность выросла. Или на заводе идея по оптимизации процесса родилась в курилке», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, эмпатия и внимание к сотрудникам порой оказываются эффективнее формальных показателей, а порой даже стимулируют поиск прорывных решений, которые затем становятся общепринятой практикой.

Эксперт убежден, что неосознанные процессы играют решающую роль в принятии большинства решений, составляя до 90%. Хотя искусственный интеллект незаменим в анализе больших данных, доверие, заинтересованность и мотивация возникают исключительно в человеческом взаимодействии.

