Главное — безопасность: названы важные критерии выбора гирлянд и фейерверков
Фото - © Медиасток.рф
В ГУ МЧС РФ по Нижегородской области объяснили, что при покупке гирлянд, фейерверков и петард первостепенное внимание следует уделять не эстетичному внешнему виду, а безопасности, техническим характеристикам и условиям использования, сообщает ИА «Время Н».
Гирлянды
«При выборе гирлянд обязательно проверяйте качество и целостность обмотки провода, особенно в местах соединения с блоком питания и вилкой», — отмечается в сообщении.
Недопустим резкий химический запах, исходящий от гирлянд.
Если планируется использование гирлянды на улице или для украшения фасада здания, следует обратить внимание на изделия с повышенными требованиями к влаго- и морозостойкости.
«Ищите маркировку единым знаком обращения продукции. Изображение трех стилизованных букв (ЕАС) говорит о том, что продукция безопасна и соответствует требованиям необходимых технических регламентов», — отметили специалисты.
По возможности рекомендуется попросить продавца продемонстрировать работоспособность выбранной гирлянды, подключив ее к электросети.
Пиротехника
«Продажей пиротехники могут заниматься только специализированные магазины и специализированные торговые секции, которые отвечают требованиям пожарной безопасности. Не приобретайте пиротехнические изделия у частных лиц!» — предостерегли в МЧС.
На упаковке любого пиротехнического изделия, вне зависимости от его размера, должна быть четко указана дата изготовления, маркировка и знак соответствия качеству.
Каждое пиротехническое изделие должно сопровождаться инструкцией на русском языке, содержащей подробное описание способа использования, сроки годности, условия хранения, информацию о производителе и знак соответствия Росстандарта.
Хранить фейерверки необходимо в сухом месте, недоступном для детей.
