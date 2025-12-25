сегодня в 12:47

МЧС о выборе гирлянд: изображение ЕАС говорит о том, что продукция безопасна

В ГУ МЧС РФ по Нижегородской области объяснили, что при покупке гирлянд, фейерверков и петард первостепенное внимание следует уделять не эстетичному внешнему виду, а безопасности, техническим характеристикам и условиям использования, сообщает ИА «Время Н» .

Гирлянды

«При выборе гирлянд обязательно проверяйте качество и целостность обмотки провода, особенно в местах соединения с блоком питания и вилкой», — отмечается в сообщении.

Недопустим резкий химический запах, исходящий от гирлянд.

Если планируется использование гирлянды на улице или для украшения фасада здания, следует обратить внимание на изделия с повышенными требованиями к влаго- и морозостойкости.

«Ищите маркировку единым знаком обращения продукции. Изображение трех стилизованных букв (ЕАС) говорит о том, что продукция безопасна и соответствует требованиям необходимых технических регламентов», — отметили специалисты.

По возможности рекомендуется попросить продавца продемонстрировать работоспособность выбранной гирлянды, подключив ее к электросети.

Пиротехника

«Продажей пиротехники могут заниматься только специализированные магазины и специализированные торговые секции, которые отвечают требованиям пожарной безопасности. Не приобретайте пиротехнические изделия у частных лиц!» — предостерегли в МЧС.

На упаковке любого пиротехнического изделия, вне зависимости от его размера, должна быть четко указана дата изготовления, маркировка и знак соответствия качеству.

Каждое пиротехническое изделие должно сопровождаться инструкцией на русском языке, содержащей подробное описание способа использования, сроки годности, условия хранения, информацию о производителе и знак соответствия Росстандарта.

Хранить фейерверки необходимо в сухом месте, недоступном для детей.

