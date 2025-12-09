Главная новогодняя ель установлена на площади Победы в Раменском

В Раменском на площади Победы установили главную новогоднюю ель высотой 12 метров. Дерево украшено иллюминацией с эффектом «звездного неба» и стало традиционным символом приближающихся праздников.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев отметил, что новогодняя ель объединяет жителей и создает атмосферу ожидания чуда. Вокруг ели разместят дополнительные декоративные элементы, чтобы сделать площадь особенно привлекательной для семейных прогулок и фотосессий.

В этом году в Раменском округе установят 76 новогодних елей: 16 — в городе и 60 — в населенных пунктах округа. Улицы украсят арт-объектами, световыми панно, гирляндами и инсталляциями. На круговом движении временно появится новогодняя ель вместо въездной стелы «Раменское — капелька России», которая после праздников вернется на место в обновленном виде.

В Раменском парке уже установили и оформили три новогодние ели, а вся парковая территория оформлена в стиле «Зима в Подмосковье».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.