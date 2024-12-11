Главная новогодняя ель страны отправилась в Кремль

Главная новогодняя ель России была спилена 9 декабря в лесах подмосковного Можайского городского округа. Украшение для Соборной площади Кремля выбирали долго и особенно тщательно. Результатом поисков стала 90-летняя ель, ее высота 25 метров, обхват ствола 60 сантиметров, а размах ветвей — 8 метров.

«В самый первый раз возил (главную ель страны — ред.) из Можайского округа в 2019 году, потом из Щелкова, вот сегодня опять Можайский округ. Нас уже проинструктировали, будем двигаться со скоростью 60 км/ч. Нас еще будут сопровождать до места назначения. В ворота Кремля заезжать не просто, но и там у меня есть помощники», — сказал журналистам Дед Мороз.

Волшебник отметил, что разные грузы он возит с 1981 года. В этот раз прицеп его тягача в длину 30 метров, а масса около 7 тонн.

Опытный специалист аккуратными круговыми движениями спилил новогоднее дерево. Затем его уложили на опоры. На протяжении нескольких дней лесную красавицу упаковывали и готовили к отправке в столицу.

Груз государственной важности привезут в Кремль ночью 11 декабря.