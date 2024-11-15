Главная елка страны пройдет в Кремле с 26 декабря по 8 января

В этом году главная елка страны примет гостей с 26 декабря по 8 января. Она пройдет на сцене Большого зала Государственного Кремлевского дворца, сообщает пресс-служба Московской федерации профсоюзов.

Свыше 200 тыс. человек побывают на 36 сеансах елки. Зрителям представят мультимедийный мюзикл, программы со сказочными героями и с цирковыми артистами. Запланировано посещение карнавала игрушек.

Для гостей праздника подготовили представление «Новогоднее путешествие в Заполярье». В центре сюжета девочка Анука с Севера и ее друг Юра из Москвы. Они вместе с родителями и детскими игрушками отправятся в приключение, чтобы остановить Черную пургу и ее приспешников, вернуть свет северного сияния.

Над шоу работали 300 профессионалов. Идею сценария выбирали в рамках творческого конкурса, в котором участвовали авторы со всей страны. Спектакль «Новогоднее путешествие в Заполярье» будет начинаться в 10:30, 14:00 и 18:00 ежедневно, кроме 1 января.

Перед началом спектакля пройдет интерактивная программа. В фойе появятся «город Мастеров», а также три станции с цирковым шоу и арт-салон с художественным гримом, фотозоны с инсталляциями в виде игрушек разных лет.

«Участников ждут танцевальные мастер-классы, игры с ростовыми куклами и персонажами детских сказок, тематический карнавал, выступления музыкальных коллективов, поздравление с новым годом от Деда Мороза со Снегурочкой», — рассказала заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Наталья Свиридова.

Цикл представлений завершит Патриаршая елка для воспитанников воскресных школ. Она пройдет 8 января с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Организатором Кремлевской елки выступает Московская федерация профсоюзов при поддержке правительства Москвы и управления делами президента РФ.