сегодня в 17:47

Главгосстройнадзор рассказал, какие школы достроят в Подмосковье к 1 сентября

13 новых школ, строительство которых завершилось в 2025 году, в Подмосковье готовы принять первых учеников 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Образовательные учреждения построены в округах Балашиха, Богородский, Домодедово, Долгопрудный, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи, Пушкинский, Ступино и Чехов. В общей сложности в этих школах появится 12 020 мест для получения качественного образования ребят.

Все образовательные учреждения возводились под строгим контролем инспекторов Главгосстройнадзора, которые в течение всего времени следили за соответствием проектной документации. Для проверки качества материалов была привлечена подведомственная лаборатория ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ».

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проводят итоговые проверки строительства шести школ в Подмосковье. Особое внимание в ходе надзорных мероприятий инспекторы уделяют работе систем пожарной безопасности и вентиляции.

В частности, сейчас ведомство проверяет:

пристройку на 400 мест к МБОУ СОШ № 1 в г. о. Королев;

школу на 1100 мест в г. Климовске г. о. Подольск;

пристройку на 300 мест к гимназии № 13 в г. о. Долгопрудный;

пристройку на 200 мест в МБОУ СОШ№ 29 в г. о. Подольск;

школу на 825 мест в г. Зарайске городского округа Коломна;

школу на 1100 мест в г. Звенигород Одинцовского г. о.

В случае, если Главгосстройнадзор не выявит нарушений, все эти объекты получат заключение о соответствии проектной документации и будут открыты после ввода в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.