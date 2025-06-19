Главгосстройнадзор Подмосковья внедрит ИИ в онлайн-калькулятор проверок

Главгосстройнадзор Московской области вновь «прокачает» набор инструментов в сфере контроля строительства благодаря внедрению системы искусственного интеллекта (ИИ). Технология ускорит обработку проектной документации, составит программы проверок и ежегодно будет экономить около 2,8 тыс. рабочих часов инспекторов. Обновленный онлайн-калькулятор проверок планируют презентовать в конце 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Основываясь на методиках расчета количества контрольно-надзорных мероприятий, ИИ быстро создаст индивидуальные планы проверок объектов, с учетом их параметров и технической специфики строительства, исключив возможность ошибки из-за человеческого фактора.

«За счет внедрения автоматической системы расчета, начиная с 2022 года, удалось снизить количество проверок при проведении государственного строительного надзора на 15% — с 3,9 до 3,3 тыс. в год. Но мы решили идти дальше и внедрить в работу онлайн-калькулятора проверок искусственный интеллект. Он исключит человеческий фактор и будет самостоятельно анализировать проект с учетом всех параметров объекта. Это позволит достигнуть максимальной скорости и прозрачности в процессе формирования программы проверок», — сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.