Главгосстройнадзор Подмосковья разработал цифровой сервис для застройщиков

Главгосстройнадзор Подмосковья разработал по-настоящему удобный цифровой сервис для застройщиков нежилых объектов: теперь персональный менеджер и полное сопровождение проекта доступны буквально за 5 минут — и все это абсолютно бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщик на любом этапе может авторизоваться в системе АИС ЦСС через госуслуги, заполнить простую онлайн-форму и одним кликом дать согласие на получение всех необходимых услуг за себя. Вся информация по земельному участку и ограничениям проверяется менеджером центра содействия строительству Московской области, а система при помощи ИИ сама формирует понятную дорожную карту с шагами до разрешения на строительство.

«Цифра» убирает барьеры: все согласования проходят онлайн, а контроль своего проекта застройщик осуществляет в реальном времени.

Первые пользователи уже отметили удобство. Так, уже заведены в систему и взяты в работу проекты:

санатория-пансионата и складов в Раменском;

магазина с кафе в Коломне;

нового производства в Ступине;

А также реконструкции магазина в Звенигороде.

Теперь запустить свой проект и получить к нему индивидуального менеджера стало проще, чем заказать доставку еды. Достаточно пяти минут, чтобы мечта о собственном бизнес-проекте в Подмосковье начала воплощаться в реальность — с гарантированной поддержкой и под контролем экспертов в цифровом формате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. м ушли на 5 млн кв. м введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.

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