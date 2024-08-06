Главгосстройнадзор Подмосковья принял на практику более 30 студентов

Накануне стартовала ежегодная производственная практика для студентов Московского государственного строительного университета в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области. Ведомство приняло сразу 34 студента, которые обучаются на 2-м и 3-м курсах университета, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Студенты обучаются по направлениям «Архитектура», «Гражданское и промышленное строительство», «Гидротехническое, геотехническое и энергетическое строительство», «Менеджмент», «Информатика и вычислительная техника» и «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости».

При этом 25 человек будут проходить практику в Главгосстройнадзоре, в том числе, в территориальных отделах, 9 студентов — в подведомственных учреждениях: ГБУ МО «Мособлстройцнил» и ГБУ МО «СтройЭксперт», еще пять человек — в центре содействия строительству Московской области.

Главгосстройнадзор и филиал МГСУ связывают деловые и дружеские отношения с 2019 года. Студенты вуза регулярно проходят практику, лучшие из них впоследствии находят здесь и рабочие места.

В 2023 году практику в Главгосстройнадзоре прошли 24 студента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.