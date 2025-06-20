Главе Домодедово показали уникальную машину, занесенную в книгу рекордов Гиннеса

Четыре года назад в Домодедове в индустриальном парке «Долматово» был заложен первый камень нового предприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня здесь открыт многофункциональный комплекс площадью 6000 квадратных метров. Глава Домодедово Евгения Хрусталева познакомилась с компанией «Амазоне» вместе с коллегами.

«Осмотрела ассортимент машин и оборудования. Продукция охватывает все процессы от обработки почвы, посева, внесения удобрений до сбора урожая. Главное — на всём стоит маркировка „Made in Russia“.

Поддержка и развитие подобных компаний — это вклад в аграрную безопасность «, — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Компания «Амазоне», основанная в 1883 году в Германии, занимается производством и обслуживанием сельхозтехники. Генеральный директор Алексей Зыков отметил: «Мы заняли среди 4 тысяч компаний 1 место по инновациям. Мы очень инновативная компания. Многие машины, которые вы можете встретить, были изобретены компанией „Амазоне“».

На территории нового комплекса представлен широкий ассортимент запчастей и оборудования для сельского хозяйства, офис с выставочным залом и мастерская. Также в Самаре расположен филиал, занимающийся производством машин для разделки зерновых и масличных культур.

Гостям также рассказали о функционирующем уже два года учебном центре для специалистов сельхозпредприятий и студентов аграрных вузов. «Мы здесь учим наших дилеров, клиентов и инженерный состав, которые будут обслуживать нашу технику», — уточнил Зыков.

На территории комплекса расположена уникальная машина с объёмом кузова 12 кубических метров и шириной охвата до 40 метров. Это опрыскиватель для защиты растений, занесённый в книгу рекордов Гиннеса за производительность — 1050 гектаров обработанной земли за 18 часов.

Компания «Амазоне» начала сотрудничество с Домодедовской администрацией ещё на стадии строительства. Алексей Зыков отметил: «Администрация пытается помочь на всех уровнях. Когда бизнесу задают вопросы о том, как помочь, это очень важно».

В завершение встречи были обсуждены дальнейшие планы взаимодействия и сотрудничества, что обещает принести новые возможности как для компании, так и для региона в целом.