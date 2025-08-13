Главе британского МИДа грозит штраф за рыбалку без лицензии
Глава МИД Британии нарушил правила рыбной ловли с вице-президентом США
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми может заплатить штраф в размере 3,4 тысячи долларов за нарушение правил рыбной ловли во время совместного отдыха с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Инцидент произошел 9 августа на частном озере в поместье Чевенинг-Хаус.
По данным Sky News, Лэмми забыл приобрести необходимую лицензию перед рыбалкой.
Хотя документ был оформлен позже, а чиновник уведомил Агентство по охране окружающей среды о случившемся, по британским законам это нарушение влечет штрафные санкции.
Отмечается, что рыбалка для Лэмми оказалась неудачной — ему не удалось поймать ни одной рыбы. В британском МИДе инцидент назвали административной ошибкой, не требующей дополнительных разъяснений.