Главе британского МИДа грозит штраф за рыбалку без лицензии

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми может заплатить штраф в размере 3,4 тысячи долларов за нарушение правил рыбной ловли во время совместного отдыха с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Инцидент произошел 9 августа на частном озере в поместье Чевенинг-Хаус.

По данным Sky News, Лэмми забыл приобрести необходимую лицензию перед рыбалкой.

Хотя документ был оформлен позже, а чиновник уведомил Агентство по охране окружающей среды о случившемся, по британским законам это нарушение влечет штрафные санкции.

Отмечается, что рыбалка для Лэмми оказалась неудачной — ему не удалось поймать ни одной рыбы. В британском МИДе инцидент назвали административной ошибкой, не требующей дополнительных разъяснений.