Глава Жуковского рассказал о новогоднем украшении города

Главная новогодняя елка в Жуковском в 2025 году будет установлена у Дворца культуры. Об этом сообщила глава города Андроник Пак.

Он также рассказал, что в сквере на улице Маяковского установят инсталляции «Жар-птица» и «Снежные арки», а также фотозону «Сердце».

«У входа в городской парк будет располагаться инсталляция „Подарок с мишкой“, а на набережной по улице Федотова — елка и фотозона „Карета и лошади“. В сквере на улице Набережная Циолковского появится фигура „Снеговики“, — добавил Андроник Пак.

У Дворца Культуры в этом идет обустройство бесплатного катка с искусственным льдом. Он будет работать с декабря по март.

Помимо этого, каток с натуральным льдом при установлении соответствующих погодных условий зальют на стадионе «Метеор». Также в парке предполагается обустроить лыжную трассу — также при наступлении соответствующих погодных условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.