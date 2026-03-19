Глава Жуковского проверил питание в школе №15

Проверка качества школьного питания прошла в школе №15 в Жуковском. Глава горокруга Андроник Пак вместе с родителями и депутатами оценил завтраки и пообщался с учениками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Вместе с родителями и местными депутатами попробовали завтраки, которыми сегодня кормили ребят. Кроме того, пообщались с учащимися и выяснили, довольны ли они питанием в школе. Никаких нареканий ни по вкусу, ни по качеству блюд ни у кого из нас не возникло», — прокомментировал Андроник Пак.

Глава города отметил, что проверка прошла в рамках партийного проекта «Новая школа» партии «Единая Россия», координатором которого является Ольга Алферова.

С нового учебного года в десятидневное меню внесли изменения. В рацион добавили блины, хлопья с молоком, круассаны, рыбные палочки, куриный шницель, разнообразные напитки и увеличили количество фруктов. По словам руководителей школ и сотрудников столовых, дети чаще всего выбирают пельмени, вареники и блины.

Каждый родитель может по предварительной записи посетить школу и проверить организацию питания. После этого можно оставить отзыв в журнале родительского контроля или сообщить замечания и предложения директору.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.