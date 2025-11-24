Глава Жуковского проверил ход ремонта в двух детских садах

В пятницу, 21 ноября, Глава городского округа Жуковский Андроник Пак проверил ход ремонтных работ в дошкольных отделениях школ № 12 и № 15, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На данный момент в учреждениях идут демонтажные работы», — рассказал Андроник Пак.

В рамках капитального ремонта, который продолжится в 2026 году, здания полностью обновят как внешне, так и функционально: заменят все инженерные системы, утеплят фасад, установят новые окна и двери, заменят входные группы. Также будет закуплена новая мебель и оборудование, в том числе для пищеблоков. Кроме того, помещения оборудуют видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией, системой контроля доступа.

Напомним, что в этом году после капитального ремонта были открыты дошкольные отделения лицея № 14 и школы № 6, находящейся по адресу: улица Чапаева, 1а.

В плане капитального ремонта на 2027 год стоят дошкольные отделения школы № 6 (улица Чапаева, 19) и школы № 15 (улица Гагарина, 32).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.