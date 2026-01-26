сегодня в 17:24

Глава Жуковского провел встречу со студентами колледжей и вузов

В Жуковском 23 января глава округа Андроник Пак встретился со студентами местных колледжей и вузов, поздравил лучших с Днем студента и вручил благодарности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Доме ученых ЦАГИ Жуковского 23 января прошла встреча главы наукограда Андроника Пака со студентами колледжей и вузов города. Лучших студентов поздравили с Днем студента и вручили благодарности.

На мероприятии присутствовали заместитель директора Института аэромеханики и летательной техники Елена Щенникова, директор филиала «Стрела МАИ» Алексей Чеботарев, директор авиационного техникума имени В.А. Казакова Наталья Тылик, заведующий колледжем «Московия» Роман Корнилов и советник руководителя федеральной службы по надзору в сфере образования Любовь Максимова.

Андроник Пак отметил, что студенческие годы — это время открытий и формирования будущих профессионалов и лидеров.

После официальной части студенты и гости пообщались в неформальной обстановке, обсудили вопросы жизни города и поделились идеями и инициативами.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.