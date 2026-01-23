Глава Жуковского провел личный прием жителей 22 января

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак 22 января провел первый в этом году личный прием граждан, на котором обсудили вопросы благоустройства, содержания территорий и дорожной безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В четверг, 22 января, в Жуковском прошел личный прием главы городского округа Андроника Пака с жителями. На встрече обсудили благоустройство дворов и городских территорий, установку контейнерной площадки, обеспечение безопасности дорожного движения, установку дорожных знаков, проведение общих собраний собственников и земельные вопросы.

Андроник Пак пообещал взять все обращения на контроль. Он отметил, что по ряду вопросов будут организованы выезды на место для детального изучения ситуации. Вопросы, связанные с установкой дорожных знаков, вынесут на комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения.

Записаться на прием к главе городского округа можно по телефону: 8 (495) 556-87-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.