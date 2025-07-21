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Глава Жуковского предупредил жителей округа о непогоде и призвал к осторожности

В связи с приближением атлантического циклона, который принес в Московскую область интенсивные осадки, в Жуковском и соседних районах наблюдается значительное превышение месячной нормы выпавших осадков. По данным метеорологических служб, на данный момент выпало уже около 84% от среднего количества осадков за июль. В связи с этим до 21:00 понедельника в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Городские службы ведут постоянный мониторинг обстановки. Поступают сообщения о локальных подтоплениях на улицах и во дворах жилых домов. Специалисты коммунальных служб оперативно устраняют последствия ливней, однако в условиях продолжающихся осадков ситуация требует повышенного внимания.

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак обратился к жителям с просьбой сообщать обо всех нештатных ситуациях в Единую дежурную диспетчерскую службу.

Для оперативной связи доступны телефоны:

8 (800) 550-31-15,

8 (499) 550-31-15,

8 (499) 755-43-00,

8 (929) 507-05-06,

а также номер экстренных служб 112.

Администрация города призывает жителей соблюдать осторожность, избегать участков с возможным скоплением воды и быть внимательными к прогнозам погоды. В случае необходимости рекомендуется ограничить поездки и следовать указаниям спасательных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории Московской области. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК «Автодор» и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас ведется откачка воды с подтопленных участков, устраняются прорывы сетей водоснабжения и водоотведения. Также проверяется состояние ливневых стоков и дорог.

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