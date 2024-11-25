Глава Жуковского Борис Аубакиров встретился с жителями дома, где был пожар

В школе №13, где развернут штаб, глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров встретился с жителями дома, пострадавшего от пожара. Им было предоставлено горячее питание, временное заселение потребовалось всего одному человеку, сообщили РИАМО в пресс-службе округа.

«Сегодня встретились с жильцами пострадавшего дома. На текущий момент, помощь в предоставлении жилья потребовалась только одному человеку. Его разместили в гостинице. В школе №13 было развернуто горячее питание. Местные жители не остались в стороне и стали приносить в школу теплые вещи, предметы гигиены. Туда же можно приносить и в дальнейшем, вещи можно передать директору школы. Следующая встреча с главой состоится в следующий четверг в 19:00», — сообщили корреспонденту РИАМО в местной администрации.

В администрации добавили, что по 6-й этаж восстановлена подача электричество в здание, а также водоснабжение. Часть жителей уже может вернуться в свои квартиры, другие предпочли остановиться у друзей и родственников.

О причинах инцидента к этому часу информации нет, на месте продолжает работать следственная группа, которая установит все факты.

Изначально поступала информация, что перед пожаром в квартире жуковской многоэтажки прогремел взрыв. Возгорание, начавшееся на 12-м этаже, также повредило 13-й и 14-й этажи многоэтажки.