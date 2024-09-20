Глава Жуковского вручил ключи от квартиры девушке, оставшейся без попечения родителей

Анастасия учится на втором курсе РХТУ им Д. И. Менделеева на химика-ядерщика. Связать свою жизнь с этим направлением и именно с этим вузом она решила, поскольку еще со школы любит и хорошо понимает химию. В свободное от учебы время девушка занимается волейболом, любит рисовать, пела в хоре «Вдохновение» жуковской школы № 6.

«Каждый раз, вручая ребятам ключи или жилищные сертификаты, я искренне радуюсь за каждого из них, поскольку для нас это тоже очень волнительные и радостные моменты. От всего сердца поздравляю Анастасию с таким важным жизненным событием. Хочу пожелать, чтобы эта квартира стала для нее настоящим домом, наполненным уютом и дорогими сердцу мгновениями», — отметил глава Жуковского

В квартире выполнен ремонт, она оборудована необходимой сантехникой и плитой, и полностью пригодна для проживания.

В этом году жилищные сертификаты получили уже трое ребят, оставшихся без попечения родителей, еще один жуковчанин получит ключи от собственной квартиры до конца этого года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.