Глава Жуковского Борис Аубакиров вручил именные стипендии школьникам

В этом году стипендиями удостоены 30 одаренных детей, а всего заявки подали 74 кандидата. Дипломы стипендиатов вручались в трех номинациях — «Образование и наука», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт».

«С некоторыми из ребят мы уже неоднократно встречались: они прославляют наш город, участвуя и занимая первые места на соревнованиях и олимпиадах самого разного уровня. С теми, с кем сегодня мы только познакомились, уверен, мы еще встретимся и обязательно услышим об их достижениях. Все они — талантливые и неординарные юноши и девушки, которые еще только начали проявлять свои способности. Очень надеюсь, что в будущем они свяжут свою жизнь с Жуковским и пойдут работать на ниши городские предприятия», — сказал Борис Аубакиров

Он пожелал всем стипендиатам успехов и удачи, отметив, что город Жуовский гордится ими.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.