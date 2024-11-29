Глава Жуковского провел встречу с жителями в формате выездной администрации

В многофункциональном центре парка культуры и отдыха городского округа Жуковский состоялось обсуждение плана дальнейшего благоустройства парка, вопросов, связанных с установкой ограждения, а также работы учреждения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Постарался максимально подробно ответить на все вопросы жителей и выслушал пожелания. Так, в частности, были подняты вопросы, связанные с площадкой для выгула собак, освещением парковой „ямы“, установкой новых площадок для занятия воркаутом, и другие», — рассказал глава Жуковского Борис Абакумов.

Кроме того, Борис Аубакиров представил жителям нового директора парка Сергея Демина и своего нового заместителя Юрия Лотарева, который будет курировать вопросы градостроительства.

Отметим, что благоустройство парка было завершено летом текущего года. Его торжественное открытие после проведенных работ состоялось в День города Жуковского, 24 августа. В рамках комплексного благоустройства, которое проходило в три этапа, была обновлена входная группа, пешеходные дорожки, сцена и амфитеатр, павильоны, туалет, оборудованный комнатой матери и ребенка и доступом для маломобильных групп населения, спортивная зона с площадкой для воркаута, детская площадка с безвредным и долговечным покрытием, был построен многофункциональный павильон, новое кафе и павильон для проката.

По многочисленным просьбам жителей было сохранено существующее зонирование, а на детской площадке были сохранены и отреставрированы исторические бетонные скульптуры животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.