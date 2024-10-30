Глава Жуковского поздравил молодогвардейцев с Днем добровольца

Глава Жуковского Борис Аубакиров поздравил молодогвардейцев с Днем добровольца, а также наградил почетными грамотами наиболее отличившихся волонтеров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отчетная конференция местного отделения «Молодой Гвардии» и торжественное награждение прошло в Технопарке ЦАГИ. В мероприятии также приняли участие руководитель «Молодой Гвардии» в Московской области Диана Алумянц и городские депутаты.

«За этот год ребята сделали очень много — вспомнить хотя бы помощь жителям Климовска, которые в январе остались без тепла, трагедию в Красногорске, куда наши добровольцы приехали сразу после того страшного теракта, сбор и отправку гуманитарной помощи, их помощь в проведении выборов президента. И, конечно, ни одно крупное городское мероприятие давно нельзя представить без наших волонтеров», — отметил глава Жуковского.

Перед молодогвардейцами также выступили участники специальной военной операции Владимир Измайлов и Денис Козлов, чьи личные истории вдохновили всех присутствующих, напомнив о значимости единства в трудные времена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.