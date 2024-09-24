Глава Жуковского посетил волонтерско-производственную группу «Жуковяз»

Он встретился с организаторами и волонтерами «Жуковяза», а также ознакомился с огромным ассортиментом изделий, которые они изготавливают для помощи фронту.

Волонтеры помогают фронту с октября 2022 года. Они плетут маскировочные сети, шьют маскхалаты, носилки, балаклавы, изготавливают нашлемники, покрывала, пончо, нижнее белье, носки, маскировочные костюмы, окопные свечи, гигиенические наборы, и многое другое.

На сегодняшний день волонтеры «Жуковяза» работают уже в двадцати двух мастерских в Жуковском (2 мастерские), Раменском (3 мастерские), Гжели (3 мастерские), Белоозерском, Коломенском районе (2 мастерские), в Егорьевске, в Тверской области (3 мастерские), Балашихе.

«Изделия „Жуковяза“ регулярно отправляются в зону проведения СВО и крайне востребованы среди наших бойцов. Мы, со своей стороны, продолжим оказывать всяческую поддержку волонтерам, которые помогают нашим героям приблизить победу», — уточнил Аубакиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.