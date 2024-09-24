Глава Жуковского посетил новый офис городского МФЦ

Новый офис расположился по адресу ул. Лацкова, 1. Помещение просторное, современное, а также, что очень важно, оно имеет лучшую транспортную доступность, чем прежний офис, располагавшийся на ул. Энергетическая. Совсем недавно здесь был выполнен ремонт и сделана вся необходимая навигация.

Глава осмотрел помещения нового офиса, пообщался с руководством и сотрудниками многофункционального центра, а также с обратившимися за услугами жуковчанами.

Добавим, что в этом году многофункциональные центры Подмосковья отметили свое 15-летие. МФЦ открыты в каждом муниципалитете — работают 244 отделения, в которых трудятся более 6 тыс. специалистов. В офисах предоставляют свыше 380 государственных, региональных и муниципальных услуг. Ежедневно в МФЦ обращаются более 40 тыс. жителей.

Сегодня в МФЦ можно получить самые разные услуги, в том числе ЗАГС, министерства социального развития, Центра занятости, БТИ и даже помощь в открытии бизнеса. Большинство услуг переведено в электронный формат. Новые цифровые сервисы внедряются и в работу самих офисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.