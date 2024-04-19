Глава Зарайска поздравил с бракосочетанием семью участника СВО

Для участника специальной военной операции Александра и его теперь уже супруги Анастасии сегодняшний день стал особенным — в Зарайском отделе ЗАГС они узаконили свои отношения и обменялись обручальными кольцами.

Александр ушел на фронт добровольцем. В настоящее время находится в отпуске по ранению. Еще будучи в зоне СВО он для себя принял решение — как только вернется в родной город, поведет любимую в ЗАГС. Так и случилось. Скоро новоиспеченный муж вновь отправится на передовую. А дома его будут ждать супруга и любимые дочери.

«Семья — это тыл и фундамент, на котором строится вся жизнь. И для человека всегда важно, чтобы дома поддерживали, любили. Я желаю молодоженам пройти вместе рука об руку долгий и счастливый жизненный путь, ценить и уважать друг друга несмотря ни на что!» — сказал Виктор Петрущенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.