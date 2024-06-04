Глава Зарайска Петрущенко везет гуманитарный груз бойцам

Очередная колонна с помощью отправилась из Зарайска в зону специальной военной операции. В этот раз в ее состав вошло шесть единиц техники, четыре из них останутся в помощь бойцам, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Так называемые «Буханки», которые будут переданы бойцам, давно зарекомендовали себя на передовой. Они подходят для перевозки раненых и отличаются высокой проходимостью.

Бинокли, прицелы, маскхалаты, медикаменты, строительные материалы и многое другое — в состав груза вошло то, о чем попросили участники СВО.

«Благодарю наших друзей-волонтеров, в частности, представителей спецподразделения «Вымпел», бизнес-сообщество, депутатов, прихожан Зарайского благочиния и всех-всех неравнодушных зарайцев. Спасибо тем, кто понимает, насколько важна эта поддержка для бойцов, и вносит личный посильный вклад», — отметил глава округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.