Россияне в настоящее время в целом скептически относятся к США, независимо от того, кто находится у власти в этой стране, отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Об этом сообщает Газета.ru .

«После стольких лет противостояния с Америкой россияне американцам не верят. Кто бы ни руководил США — демократы, республиканцы, Трамп, Байден, Сатана — мы американцам не доверяем. Когда-то доверяли, кто бы ими ни руководил, а сейчас не доверяем, кто бы ими ни руководил», — сказал Федоров.

Федоров добавил, что у россиян сложилось «двойственное впечатление» о Дональде Трампе. С одной стороны, именно при нем начались поставки смертоносного оружия украинской армии. С другой — он стремится учитывать интересы России и выступает в роли посредника в переговорах о мире, что вызывает одобрение. Тем не менее это не означает полного доверия россиян к этому политику. Глава ВЦИОМ кратко описал отношение к новому американскому лидеру русской пословицей: «Доверяй, но проверяй».

«Доверяем частично, но очень проверяем, он у нас на большом подозрении, как и любые американские политики», — подчеркнул глава ВЦИОМ.