Глава Воскресенска проверил ремонт школ и детсада

Ремонт образовательных учреждений продолжается в Воскресенске. Глава округа Алексей Малкин вместе с заместителями и подрядчиками проверил ход работ в школе «Наши традиции», лицее № 23 и дошкольном отделении «Спутник», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе «Наши традиции» в поселке Хорлово демонтировали старые деревянные перекрытия и смонтировали новые железобетонные. Рабочие устанавливают стропильную систему скатной кровли, прокладывают инженерные и слаботочные сети, монтируют системы электроснабжения и сантехнику, усиливают фундамент. В пищеблоке полностью меняют коммуникации и выполняют современную отделку. Общая готовность объекта составляет 30%, заключены контракты на поставку оборудования.

В лицее № 23 в Белоозерском завершили демонтаж и кровельные работы. Строители приступили к чистовой отделке: штукатурят и шпаклюют стены, укладывают плитку. Почти завершена замена окон, параллельно ведутся электромонтажные работы и замыкается контур отопления.

В дошкольном отделении «Спутник» лицея имени Макарова завершаются черновые работы. Специалисты монтируют вентиляцию, выполняют фасадные и потолочные работы. Общая строительная готовность превышает 60%.

«Подготовка к новому учебному году — одна из приоритетных задач. Все работы будут завершены до 1 сентября этого года. К началу учебного года дети должны зайти в полностью готовые, безопасные и современные классы. Держу ход работ на личном контроле», — отметил глава округа.

Глава округа подчеркнул, что соблюдение сроков и качества ремонта находится на его личном контроле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. Мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.