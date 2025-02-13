Глава Волоколамского округа вручила 5 медалей «80 лет Победы в ВОВ» ветеранам

В этом году страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь этой знаменательной даты президент России учредил юбилейную медаль, передает пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.

Награды от Владимира Владимировича Путина получили жители Волоколамского округа, которые были несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей:

— Раиса Алексеевна Королева, 1940 года рождения;

— Татьяна Дмитриевна Малолетова, 1940 года рождения;

— Валентина Васильевна Новикова, 1937 года рождения;

— Лидия Семеновна Разина, 1938 года рождения;

— Борис Сергеевич Фадеев, 1938 года рождения.

На встрече с главой округа ветераны поделились своими воспоминаниями, рассказали о пережитых трудностях и моментах героизма.

«Каждое слово, каждое воспоминание — это бесценный урок, который помогает нам понять истинную цену мира и свободы. Эти люди — живые свидетели величайшей трагедии и величайшей Победы. Их историю важно сохранить для будущих поколений», — подчеркнула Наталья Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.