Глава «Укрэнерго» рекомендует надевать теплую одежду, а не прогревать квартиры

Глава государственной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко призвал надевать теплую одежду, а не прогревать квартиры до 22 градусов. Потребители электричества в стране должны поменять свои привычки, сообщает РЕН ТВ .

Зайченко посоветовал украинцам не поднимать температуру в квартире до наиболее комфортной. Вместо этого они могут надеть еще один свитер.

Таким образом жители страны, по словам Зайченко, помогут украинской энергетической системе справиться с трудностями, с которыми она столкнулась.

Еще глава государственной энергетической компании порекомендовал не использовать несколько мощных приборов в один момент. Особенно не желательно делать это в пиковые часы.

