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Глава ЦРУ: Россия могла нанести ядерный удар по Украине осенью 2022 года

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что осенью 2022 года существовала реальная угроза применения Россией тактического ядерного оружия на территории Украины, пишет Financial Times .

«Президент (США Джо Байден-ред.) отправил меня поговорить с российским коллегой Сергеем Нарышкиным (глава СВР-ред.) в конце 2022 года, чтобы предельно ясно объяснить, какими будут последствия такого рода эскалации», — подчеркнул Бернс.

По его словам, «недооценивать риски эскалации никому не стоит».

По данным СМИ, встреча Бернса и Нарышкина состоялась в середине ноября 2022 года в Анкаре.