Глава ЦИК призвала регионы не торопится при подведении итогов выборов
Памфилова посоветовала завершать выборы «с чистой совестью»
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова посоветовала региональным избиркомам подводить итоги выборов «с чистой совестью».
«Я прошу коллег в регионах — не торопитесь, никуда не спешите. Спокойно по три раза все проверьте. И только потом с чистой совестью и чистой душой проводите итоговые заседания», — приводит слова Памфиловой Telegram-канал ЦИК.
Предварительную информацию об итогах выборов подготовят к 12 утра 9 сентября, уточнила Памфилова.
В Единый день голосования, с 6 по 8 сентября, в 83 российских регионах прошло около 4 тыс. избирательных кампаний.