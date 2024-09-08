Глава ЦИК призвала регионы не торопится при подведении итогов выборов

«Я прошу коллег в регионах — не торопитесь, никуда не спешите. Спокойно по три раза все проверьте. И только потом с чистой совестью и чистой душой проводите итоговые заседания», — приводит слова Памфиловой Telegram-канал ЦИК.

Предварительную информацию об итогах выборов подготовят к 12 утра 9 сентября, уточнила Памфилова.

В Единый день голосования, с 6 по 8 сентября, в 83 российских регионах прошло около 4 тыс. избирательных кампаний.