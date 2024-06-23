Глава Thales UK Крессвелл: «убийца дронов» будет готов в следующем году
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Руководитель британского подразделения французской оборонной компании Thales Алекс Крессвелл рассказал, что разрабатываемое радиочастотное оружие направленной энергии (RFDEW), которое сможет ликвидировать несколько беспилотников одновременно, скоро будет готово. Об этом сообщает РБК.
Данное оружие называют «убийцей дронов».
Новая система может находить и ликвидировать цели на суше, в воздухе и на море, дальность действия оружия — до 1 км.
На сегодняшний день RFDEW испытывают в английской армии. По словам Крессвелла, новая система будет доступна уже в 2025 году. При этом перед поставкой ее на Украину предстоит сделать «настоящий скачок», но на данные работы уже не нужно будет много лет.