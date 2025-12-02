Глава Татляра Ахмедов: напавший на полицейских на КПП в Дагестане был замкнутым

Глава села Татляр Дербентского района Рафат Ахмедов рассказал, что молодой человек, ликвидированный при нападении на полицейских на КПП в Дагестан, был очень тихим, замкнутым, сообщает РИА Новости .

Он добавил, что друзей в родном селе у него не было.

«В селе тоже о нем никто ничего не знает. Без надобности, наверно, и на улицу не выходил», — рассказал Ахмедов.

30 ноября неизвестный мужчина атаковал полицейского с холодным оружием на контрольно-пропускном пункте «Джемикентский». В ответ стражи порядка применили огнестрельное оружие, в результате чего нападавший получил смертельное ранение.

По предварительной информации, 33-летний злоумышленник, не имевший судимости и не состоявший на учете, умер по пути в больницу. Среди сотрудников полиции пострадавших нет.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, включая мотивы нападения.

