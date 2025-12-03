Глава Татляра Ахмедов: напавшего на КПП в Дагестане бросила жена

Глава села Татляр Дербентского района Рафат Ахмедов рассказал, что напавшего на КПП в Дагестане за несколько дней до этого бросила жена, она ушла от него вместе с детьми, сообщает РИА Новости .

У мужчины было двое маленьких детей.

«В последние три-четыре дня у него проявлялись психические отклонения. Жена испугалась, детей забрала и ушла к своей матери», — рассказа он.

30 ноября неизвестный мужчина атаковал полицейского с холодным оружием на контрольно-пропускном пункте «Джемикентский». В ответ стражи порядка применили огнестрельное оружие, в результате чего нападавший получил смертельное ранение.

По предварительной информации, 33-летний злоумышленник, не имевший судимости и не состоявший на учете, умер по пути в больницу. Среди сотрудников полиции пострадавших нет.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, включая мотивы нападения.

