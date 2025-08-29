Глава Талдомского округа проверил стороительство котельной в поселке Северный

Глава Талдомского округа провел рабочую проверку строительства новой котельной в поселке Северный. Этот важный проект направлен на улучшение теплоснабжения и повышение качества жизни местных жителей. Установка котельной позволит обеспечить надежное отопление в зимний период и снизить затраты на коммунальные услуги, сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент установлены котлы 5 шт., на 3 котлах установлены горелки. Смонтировано насосное оборудование на 70%. Смонтированы теплообменники. Проводится обвязка всего котельного оборудования на прихватках, выполнено 30%. Бригада прилагает усилия, но, к сожалению, общая готовность пока — около 15%, и есть моменты, которые требуют внимания.

В ходе визита руководитель осмотрел строительную площадку, оценил ход работ и встретился с представителями подрядной организации. Он подчеркнул значимость этого объекта для всего округа, отметив, что энергоснабжение должно быть стабильным и доступным для всех жителей.

Также глава округа обсудил с рабочими сроки завершения строительства и уточнил, какие меры принимаются для соблюдения всех стандартов качества и безопасности. Основная сложность, которая сейчас тормозит процесс, — это нехватка материалов для полной обвязки оборудования. Также скоро приступят к монтажу газовой автоматики и системы химводоподготовки. Еще одна задача — дымовая труба: ее пока нет на площадке. Аккумуляторные баки уже есть, скоро их установят и подключат. Он призвал подрядчиков ответственно подходить к выполнению своих обязательств.

В ближайшие месяцы планируется завершение всех работ и запуск котельной, что станет важным шагом к улучшению инфраструктуры поселка Северный. Жители округа с нетерпением ожидают положительных изменений и уверены в выполнении всех поставленных задач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.