Глава Талдома провел выездное совещание на железнодорожной платформе Власово

Глава Талдомского городского округа провел выездное совещание на железнодорожной платформе Власово, расположенной вблизи деревни Растовцы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В связи с реконструкцией платформы, проводимой железнодорожными службами, пассажиры вынуждены преодолевать около 500 метров по дороге, чтобы добраться до автобусной остановки. При этом их путь частично перекрывает пешеходный отбойник.

Учитывая, что строительство нового остановочного пункта и его согласование потребуют времени, администрация Талдомского округа оперативно приняла следующие меры:

Организована временная автобусная остановка с безопасными подходами;

Установлены информационные указатели для удобства пассажиров;

В субботу на платформе будут дежурить волонтёры, которые помогут пассажирам сориентироваться и подскажут, где находится временная остановка.

Глава Талдомского городского округа провёл выездное совещание на железнодорожной платформе Власово, расположенной вблизи деревни Растовцы.