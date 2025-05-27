Глава Свердловского родкомитета выступила против оценки школьников по поведению

Стоит отметить, что пилотный проект запустят в нескольких регионах с 1 сентября 2025 года. Шкала оценки поведения еще не утверждена.

«Мое мнение, правильный вариант — не оценивать поведение. Одна из предлагаемых шкал: удовлетворительное, неудовлетворительное и образцовое. Такая шкала впервые рассматривается. У нас образцовое поведение выдерживают ли сами родители и педагоги», — заявила специалист.

Она указала на то, что если детям будут выставлять оценки за поведение, то им обязательно нужен и образец. Более того, Золотницкая вспомнила, что в ее школьной время были подобные хулиганы, тогда же и ставились оценки за поведение, но ребята знали, что хороший образ можно сохранять, пока учитель не видит проступков.

Также председатель уверена, что отметки будут на деле оценкой действительности родителей в воспитании ребенка, а повлиять на поведение школьника она не сможет. Более эффективной мерой, по мнению эксперта, может стать более активное привлечение детей к административной ответственности.