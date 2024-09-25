Глава Ступине провел встречу в формате выездной администрации в селе Семеновское

Руководитель городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса и ресурсоснабжающих организаций встретился с жителями села Семеновское и близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Семеновцы и гости села обратились к главе и представителям администрации округа с волнующими их вопросами.

Одной из наиболее популярных тем встречи стало затруднение транспортного сообщения с населенным пунктом. Жители обратили внимание главы округа на несоответствие работы рейсового транспорта с установленным графиком.

На данный момент транспортная компания испытывает трудности с набором кадров.

Руководитель муниципалитета объяснил жителям, что работы по урегулированию данного вопроса начаты. С Подольска на соответствующие рейсы будет переведено 6 человек.

«Вопрос очень важен для всего городского округа Ступино. Мы разделяем обеспокоенность граждан срывом расписания. Ранее, совместно с правительством Московской области, мы выделяли дополнительные финансовые средства на покупку новых автобусов. Транспорт приобретен и активно поступает в парки автохозяйств», — добавил депутат Московской областной Думы Андрей Голубев.

С рядом просьб к главе округа обратилась жительница села Семеновское. По словам сельчанки, на месте пересечения местной и областной дорог нужен пешеходный переход. Для его строительства необходимо наличие тротуара вдоль местной дороги.

Данный вопрос будет вынесен на рассмотрение комиссии по безопасному движению. В случае позитивного заключения комиссии, работы по обустройству тротуара и пешеходного перехода включат в план на следующий год.

Жительница попросила руководителя муниципалитета установить посадочные павильоны на остановке села. В настоящее время остановочные пункты не оборудованы специализированными местами ожидания.

Профильному заместителю дано распоряжение выполнить установку павильонов, соответствующих современным требованиям.

Также к главе округа обращались по вопросам ЖКХ, имущественной сферы, благоустройства и освещения.

«Мы провели выездную администрацию в селе Семеновское. Приехали потому, что на данной территории возникали проблемы с горячим водоснабжением. Но вопросов по котельным за время проведения выездной администрации не было. На данный момент окончены работы по наладке катальной и горячее водоснабжение восстановлено в полной мере. Жители села очень активны, озвучили ряд различные вопросов. Многие из них мы решим в ближайшее время. Также присутствуют вопросы, требующие вложения денежных средств, которые мы будем планировать на следующий год», — сказал Сергей Мужальских.

Работа выездных администраций будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.