Глава Ступина вручил паспорт гражданина РФ 16 юным ступинцам
Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вручил паспорт гражданина Российской Федерации 16 юным ступинцам, передает пресс-служба администрации городского округа.
«Дорогие ребята! В вашей жизни наступает новый этап. Совсем скоро вам предстоит выбрать учебное заведение, получить образование, освоить профессию и работать на благо нашего муниципалитета. Мы делаем все, чтобы в округе жилось комфортно: создаем рабочие места с достойной зарплатой, развиваем инфраструктуру. Желаю ставить перед собой цели и уверенно идти к их достижению», — сказал Сергей Мужальских, руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».
Глава округа также вручил девушкам и юношам поздравление от губернатора региона и сувениры.
Для участия в мероприятии подросткам необходимо подать заявление в МФЦ.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.