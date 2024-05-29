Глава Ступина вручил паспорт гражданина РФ 16 юным ступинцам

«Дорогие ребята! В вашей жизни наступает новый этап. Совсем скоро вам предстоит выбрать учебное заведение, получить образование, освоить профессию и работать на благо нашего муниципалитета. Мы делаем все, чтобы в округе жилось комфортно: создаем рабочие места с достойной зарплатой, развиваем инфраструктуру. Желаю ставить перед собой цели и уверенно идти к их достижению», — сказал Сергей Мужальских, руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Глава округа также вручил девушкам и юношам поздравление от губернатора региона и сувениры.

Для участия в мероприятии подросткам необходимо подать заявление в МФЦ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.