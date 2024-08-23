Глава Ступина Сергей Мужальских вручил рюкзак юному первокласснику

«От имени нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и себя лично поздравляю с поступлением в первый класс. Учись с удовольствием и радуй родителей», — сказал Сергей Мужальских.

Глава округа вручил Артему рюкзак, полный необходимой первокласснику канцелярии, и открытку от губернатора Московской области.

В этом году Артем окончил детский сад «Аленький цветочек». Он профессионально занимается спортивной гимнастикой, участвует в соревнованиях различных уровней. Заниматься спортом мальчик планирует продолжить.

«Для него самое страшное наказание — пропустить тренировку. За все время он не пропустили ни одной, достиг высоких результатов», — сказала мама Артема Ольга.

У четы Генераловых 4 детей. Артем — не единственный спортсмен в семье. Его старшая сестра профессионально занимается футболом.

Семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, в которых ребенок идет в первый класс, предоставляется подарочный набор для первоклассника. Всего в нашем округе рюкзак получит 21 ребенок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.