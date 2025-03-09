Глава Ступина Сергей Мужальских поздравил жительниц города с Международным женским днем

На главной сцене ступинского Дворца культуры прозвучал концерт, посвященный 8 Марта. Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил ступинчанок с наступающим праздником, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Дорогие женщины, благодарю за поддержку и веру в нас, мужчин, за воспитание детей и создание уюта в доме. Отдельные слова благодарности — женщинам-волонтерам, родственницам наших героев СВО. Ваша забота и поддержка приближают нашу победу! Ступинские женщины — самые прекрасные! Пусть каждый ваш день будет наполнен любовью, добром и радостью!» — сказал Сергей Мужальских.

К поздравлению главы округа присоединился председатель окружного совета депутатов Александр Сухачев.

«Женщина — это загадка, которую до конца разгадать невозможно. Преклоняюсь перед величием быть матерью, женой, дочерью, сестрой и любящей женщиной. С праздником!», — сказал Сухачев.

Праздничный концерт посетили ветераны труда и муниципальной службы, представительницы силовых структур, сотрудницы и руководители предприятий и организаций округа, женщины-волонтеры, родственницы героев СВО, депутатский корпус и члены общественной палаты.

Солисты и творческие коллективы Дворца культуры и Ступинской филармонии подарили жителям и гостям округа яркий праздничный концерт.

Молодой артист Евгений Баженов после своего выступления пригласил любимую девушку подняться на сцену Дворца культуры.

Юноша признался ей в любви и, встав на одно колено, сделал предложение.

Как рассказала режиссер Яна Логинова, Евгению 20 лет, учится в институте и работает.

«Практически перед концертом он рассказал о желании сделать сюрприз любимой и попросить ее руки со сцены», — поделилась Яна.

Судя по реакции девушки, сюрприз удался.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.